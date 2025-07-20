في مواجهة خروقات الجيش الإسرائيلي.. الجيش يعزز انتشاره في خراج بلدة رميش - بنت جبيل

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صدرعن البيان الآتي:اجتازت آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة للعدو السياج التقني وعزمت على تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش - ، في انتهاك فاضح للقرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار.على أثر ذلك، عزز الجيش انتشاره في المنطقة في مواجهة العدو، وحضرت دورية من - اليونيفيل لتوثيق الخروقات، ما أجبر القوات المعادية على العودة إلى الداخل المحتل.تُتابع التطورات عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل.