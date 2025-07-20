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لبنان

قام بجرائم نشل وسلب وسرقة.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:24
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 19-7-2025 أوقفت دورية من مكتب معلومات بيروت الثانية المدعو:
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-       ع. و. (مواليد عام 1983، لبناني)

للاشتباه به بالسرقة، ووجود معلومات تثبت ذلك.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وإقدامه على عدّة عمليات نشل وسلب وسرقة في عدّة مناطق في بيروت.

 لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور الى مفرزة بيروت القضائية، أو الاتّصال على الرقم 810170 - 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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