قام بجرائم نشل وسلب وسرقة.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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لقوى الامن الداخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 19-7-2025 أوقفت دورية من مكتب معلومات الثانية المدعو:- ع. و. (مواليد عام 1983، لبناني)للاشتباه به بالسرقة، ووجود معلومات تثبت ذلك.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وإقدامه على عدّة عمليات نشل وسلب وسرقة في عدّة مناطق في بيروت.لــذلك، وبناءً على إشارة المختصّ، تُعمّم صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور الى مفرزة بيروت القضائية، أو الاتّصال على الرقم 810170 - 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.