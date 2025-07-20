لمناقشة آخر التطورات.. اجتماع استثنائي للقاء الديمقراطي

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عقدت كتلة "اللقاء " اجتماعاً استثنائياً بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي ورئيس الكتلة والنواب ، ، ، بلال عبدالله، ، فيصل الصايغ وراجي وأمين السر العام في الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب حسام حرب، وتمت مناقشة الأوضاع العامة وآخر التطورات.كما ناقشت الكتلة القوانين الإصلاحية المطروحة أمام المجلس النيابي وأهمية الاسراع في إقرارها.