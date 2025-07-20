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لبنان

لمناقشة آخر التطورات.. اجتماع استثنائي للقاء الديمقراطي

Lebanon 24
20-07-2025 | 13:16
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عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعاً استثنائياً بحضور  الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وراجي السعد وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، وتمت مناقشة الأوضاع العامة وآخر التطورات.
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كما ناقشت الكتلة القوانين الإصلاحية المطروحة أمام المجلس النيابي وأهمية الاسراع في إقرارها.
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