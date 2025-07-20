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لبنان
اعتصام في صيدا تضامنًا مع غزة
Lebanon 24
20-07-2025
|
13:28
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نُظّم اعتصام تضامني في
صيدا
مع غزة تحت شعار "لبيك يا غزة"، بدعوة من الهيئات العلمائية، الحركات الكشفية، اللجان المسجدية، التجمعات المؤسساتية، الهيئات الطبية، الروابط الطلابية، ولجان الأحياء الصيداوية.
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وجاء هذا التحرك "رفضاً لمجازر الإبادة الجماعية اليومية للغزاويين وتجويعهم الممنهج، وفي ظل الصمت الرسمي العربي والدولي". وتخلله حملة لجمع التبرعات العاجلة لأهالي
قطاع غزة
. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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