اعتصام في صيدا تضامنًا مع غزة

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نُظّم اعتصام تضامني في مع غزة تحت شعار "لبيك يا غزة"، بدعوة من الهيئات العلمائية، الحركات الكشفية، اللجان المسجدية، التجمعات المؤسساتية، الهيئات الطبية، الروابط الطلابية، ولجان الأحياء الصيداوية.وجاء هذا التحرك "رفضاً لمجازر الإبادة الجماعية اليومية للغزاويين وتجويعهم الممنهج، وفي ظل الصمت الرسمي العربي والدولي". وتخلله حملة لجمع التبرعات العاجلة لأهالي . (الوكالة الوطنية للإعلام)