Advertisement

لبنان

البطريرك الماروني يرفض حصر المنتشرين بستة مقاعد

Lebanon 24
20-07-2025 | 22:12
A-
A+
Doc-P-1394389-638886721750462128.jpg
Doc-P-1394389-638886721750462128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل الكباش الحاصل في مجلس النواب، في موضوع قانون الانتخابات النيابية، برز موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في شأن القانون، وأهمية ما قاله أنه جاء في حضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي كان يشارك في قداس عيد ما رشربل في عنايا.
Advertisement

وقال الراعي: "إن استحداث ست دوائر انتخابية للبنانيين غير المقيمين مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المقيمين والمنتشرين، وهو مبدأ يضمنه الدستور والنظام الديموقراطي عندنا. إن حصر المنتشرين في ستة مقاعد نيابية يتعارض مع مبدأ ربطهم بوطنهم وأرضهم وأهلهم ومشاركتهم في الحياة السياسية اللبنانيّة. ما نشهده في المادة 112 هو عملية إقصاء يلغي حقّ المنتشرين الطبيعي بالتصويت في كلّ الدوائر الإنتخابية المئة وثماني وعشرين على مساحة الوطن. إن اللبنانيين في الانتشار يتطلعون إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بكلّ حريّة في دوائرهم الانتخابية حيث مكان قيدهم في لبنان. فلا بدّ من أجل حماية الوحدة الداخليّة من إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب الحاليّ".
ومن الديمان، بعد لقاء مع البطريرك الراعي دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي من أجل حماية الوحدة الداخلية، معتبراً أن هذه المادة هي أشبه بعملية إقصاء يلغي حق المنتشرين الطبيعي بالتصويت في كل الدوائر الانتخابية المئة وثماني وعشرين على مساحة الوطن. مشيراً إلى أنها كانت موضع خلاف وانقسام بين السياسيين. وعلقت هذه المادة بانتخابات 2018 و 2022 لعدم صحتها.
ونوَّه الرئيس سلام بأهمية الدور الذي تضطلع به بكركي في ترسيخ الثوابت الوطنية وتعزيز الشراكة بين اللبنانيين.
مواضيع ذات صلة
الراعي: المادة 112 من القانون الانتخابي الحالي عملية إقصاء للمنتشرين فاستحداث ست مقاعد مخالف للمساواة في الحقوق بين المقيمين والمنتشرين
lebanon 24
21/07/2025 11:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قصر بعبدا
lebanon 24
21/07/2025 11:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة المسيحية ترفض تخصيص مقاعد للمغتربين: محاولة لتهميش حضورهم الوطني
lebanon 24
21/07/2025 11:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي انتقل إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان لتمضية فصل الصيف
lebanon 24
21/07/2025 11:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-07-21
04:24 | 2025-07-21
04:15 | 2025-07-21
04:00 | 2025-07-21
03:53 | 2025-07-21
03:51 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24