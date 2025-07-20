" حزب الله" يطالب بضمانات أميركية بانسحاب إسرائيل

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لا يخفي أمين عام «حزب الله»، نعيم ، بكلامه عن «تهديد الوجود الشيعي» في ، قلقه حيال ما يمكن أن تحمله المرحلة السياسية المقبلة، في حال توصّل المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك إلى تفاهم مع الرؤساء الثلاثة، لوضع آلية لتطبيق وقف النار.وبحسب مصادر سياسية مواكبة للاتصالات داخل " الشيعي"، ويرعاها مباشرة رئيس مجلس النواب ، اضطر قاسم مع عودة برّاك إلى ، لرفع السقف السياسي للحصول على ضمانات مطلوبة لطمأنة حاضنته الشعبية حول السياسي للحزب ضمن التركيبة التي يعاد تشكيلها.وتؤكد المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن قاسم توخى رفع سقفه السياسي بالتفاوض مع برّاك على طريقته، ومباشرة على الهواء لتدعيم الموقف التفاوضي للرؤساء الثلاثة، من دون أن يأخذ على عاتقه تعطيل الاتفاق في حال توصلوا إلى اتفاق آخر مقروناً بضمانات أميركية ملزمة لإسرائيل مقابل لبنان بحصر السلاح بيد الدولة بموافقة «حزب الله».وترى المصادر أن قاسم برفعه السقف، لا يسعى للالتفاف على موقف حليفه الذي يشاوره في كل التفاصيل حول أفكار تطبيق الاتفاق الذي يجري الإعداد له، وأن مزايدته الشعبوية على الرؤساء ليست واردة، بل هو يتوافق معهم على توفير الضمانات التي تتصدر لقاءاتهم مع برّاك.وتؤكد المصادر أن لا خلفية إقليمية وراء اضطراره لرفع السقف، وأن أسبابها لبنانية بامتياز، برغم أنه يدرك بأن تحذيره من تهديد الوجود الشيعي، ما هو إلا تحريض لرفع الاستنفار السياسي، وهو يعلم سلفاً بأنه لن يصرف خارج جمهوره؛ نظراً لأن القوى السياسية ليست في هذا الوارد، وتتعامل مع الشيعة على أنهم أحد أبرز مكونات الحفاظ على وحدة البلد، وعدم تعريض الشراكة لاهتزاز لا يتحمله أحد حتى من يشكل رأس حربة في معارضته للحزب.وترى المصادر أنه لا قدرة للحزب على إعادة ترتيب أوضاعه للدخول مجدداً في مواجهة مع بذريعة الرد على خروقها، وهو الآن في حاجة لتوفير الضمانات لانسحابها تمهيداً لتطبيق القرار 1701، وإطلاق من لديها من أسرى لبنانيين، وهذا يبقى الشغل الشاغل للرؤساء الثلاثة بإصرارهم، في مفاوضات اللحظة الأخيرة مع برّاك، على إلزام إسرائيل بها، وبالتالي ليسوا في وارد التفريط بكل ما يعيد الاستقرار للبنان.وكتب حان فغالي في" نداء الوطن": في الخطاب الأخير الذي ألقاه يوم الجمعة الفائت، في مناسبة ذكرى حزبية، أنهى مفاعيل زيارة الموفد الأميركي توم برَّاك قبل أن تبدأ، فرفض الورقة التي يحملها، وهي وصلت إلى بيروت قبل وصوله، وهذه المرَّة لم يأتِ كلامه بصيغة "التلميح" بل بصيغة "التصريح"، وكأنه أراد أن يقول: "حين يكون النص صريحًا، لا حاجة إلى الاجتهاد".هل هناك مَن لا يزال مقتنعًا أو مصدّقًا بأن " " سيسلِّم سلاحه؟ إنسوا الموضوع، وابدأوا التفكير بسيناريو: ماذا سيحصل بعد أن يرفض "حزب الله" تسليم سلاحه؟ فـ "الحزب" لن يسلِّم سلاحه، لأنه، كما يقول، أمام ثلاثة مخاطر:الخطر الأول، إسرائيل من الحدود الجنوبية.الخطر الثاني، الأدوات الداعشية على الحدود الشرقية.الخطر الثالث، الطغيان الأميركي الذي يحاول أن يتحكم بلبنان ويمارس الوصاية عليه.عندما تُزال هذه "الأخطار" الثلاثة، يسلِّم "حزب الله" سلاحه، أما إذا لم تُزَل هذه "الأخطار"، والأرجح أن لا تزول قريبًا أو بعيدًا، فـ "الحزب" باقٍ وسلاحه باقٍ.