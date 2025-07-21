Advertisement

لبنان

إنزعاج من "المراسِلة"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-07-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1394430-638886832875954601.jpg
Doc-P-1394430-638886832875954601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبدى عدد من الشخصيات السياسية المشاركة في مهرجان فني من أداء إحدى الصحافيات، بعد طرح اسئلة بعيدة عن واقع وأجواء المناسبة حتى أنها وصلت الى حد الإزعاج حيث تم المزج بين السياسة الآنية وحضور الشخصيات السياسية، وإن كان لها رمزية معينة، في هذا المكان. المصدر لفت الى أن أحد السياسيين أبلغ  المعنيين  إنزعاجه من هذا التصرف. 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ترامب يهاجم مراسلة: سؤالك "مقزّز" (فيديو)
lebanon 24
21/07/2025 11:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب منزعج من "الاداء"
lebanon 24
21/07/2025 11:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"يجب توبيخها على الفور ثم طردها مثل الكلب".. ترامب يُهاجم مراسلة "سي إن إن"!
lebanon 24
21/07/2025 11:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وصفها بـ"الأسوأ" على الهواء مباشرة.. مشادة كلامية بين وزير الدفاع الأميركي ومراسلة صحافية (فيديو)
lebanon 24
21/07/2025 11:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:24 | 2025-07-21
04:15 | 2025-07-21
04:00 | 2025-07-21
03:53 | 2025-07-21
03:51 | 2025-07-21
03:49 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24