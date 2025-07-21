إنزعاج من "المراسِلة"

أبدى عدد من الشخصيات السياسية المشاركة في مهرجان فني من أداء إحدى الصحافيات، بعد طرح اسئلة بعيدة عن واقع وأجواء المناسبة حتى أنها وصلت الى حد الإزعاج حيث تم المزج بين السياسة الآنية وحضور الشخصيات السياسية، وإن كان لها رمزية معينة، في هذا المكان. المصدر لفت الى أن أحد السياسيين أبلغ المعنيين إنزعاجه من هذا التصرف.

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