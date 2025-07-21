وزير الدفاع غادر الى تركيا

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غادر اللواء على رأس وفد عسكري، متوجّهًا إلى ، تلبيةً لدعوة رسمية من .وتأتي الزيارة في توقيت بالغ الدقة، في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحوّلات أمنية متسارعة.