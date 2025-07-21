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لبنان
وزير الدفاع غادر الى تركيا
Lebanon 24
21-07-2025
|
02:14
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غادر
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
مطار رفيق الحريري الدولي
على رأس وفد عسكري، متوجّهًا إلى
تركيا
، تلبيةً لدعوة رسمية من
وزير الدفاع
التركي
يشار غولر
.
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وتأتي الزيارة في توقيت بالغ الدقة، في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحوّلات أمنية متسارعة.
وتشكل الزيارة محطة أساسية في سياق جهود
وزارة الدفاع الوطني
لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.
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