الدفاع المدني: 113مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

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أفادت أن عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 113 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 77: اعشاب:44،كهرباء3، اشجار مثمرة :3، آليات:3، نفايات:10، مؤسسات:3، منازل:6انقاذ:2، خيم:1، مصعد:1-اسعاف: 14: حالات طارئة:11، حوادث سير:2، نقل مرضى:1-سلامة عامة:20