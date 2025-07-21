براك من السرايا: "الحزب" منظمة إرهابية ولا نفكر بفرض عقوبات على لبنان

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وأضاف عقب اجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام، صباح اليوم، في السرايا الحكومي: "ان لبنان مفتاح لهذه التجربة التي بدأت منذ وقت طويل مع الهجرة لأقليات دينية وأطراف سياسية، وقد نجحوا فيه حول العالم والفكرة هي استعادة هذا النجاح، ليس لدينا أجوبة على كل الاسئلة التي لديكم وسأمضي هذا اليوم هنا، ونحن نعود وسط عدم الاستقرار الموجود حول الذي حصل في الاسبوع الماضي والأعمال الفظيعة التي حدثت، ولكن يجب ان نؤكد ضرورة التركيز وإعادة الاستقرار الى لبنان والامل في المنطقة، وسنستمر على هذه الطريق.وسنتابع إجتماعاتنا مع قادتكم خلال هذا النهار الذين يقدمون الكثير من المساعدة للوصول الى الظروف والحلول التي ستحل هذا الوضع ليس فقط للبنان بل لكل ما يحصل في نفس الوقت ونحن نأتي بالأمل مع الاصلاحات الاقتصادية والازدهار وهذا ما سنعمل عليه".وردا على سؤال، عما ستقوم به الحكومة إزاء " " وما الذي طلب من الحكومة ومن حول تطبيق وقف اطلاق النار ؟أجاب :" المسألة ان هناك إتفاقية لوقف الاعمال العدائية قد دخلت حيز التنفيذ لكنها لم تنجح ، وهناك أسباب لعدم نجاحها وهذا جزء مما نحاول جميعا ان نحله.ان اتفاقية نزع سلاح الحزب هي مسألة داخلية للغاية ، تذكروا ان " حزب الله" بالنسبة لأميركا منظمة ارهابية أجنبية وليس لدينا أي علاقة بذلك، ونحن لا نبحث مع "حزب الله"، نحن نبحث مع حكومتكم كيفية المساعدة. اذا ما سيحصل لاميركا، سيكون مخيبا للامل ليست هناك عواقب بل خيبة أمل. نحن نحاول ان نساعد ونؤثر ونرشد ونجمع الافرقاء اي فقط نوع من التأثير للعودة الى النموذج الذي تريدون أن ترونه جميعا اي الازدهار والسلام لاولادكم في المنطقة ، ليست هناك عواقب ، نحن هنا بشكل طوعي للمحاولة لمساعدتكم للوصول الى الحل".وردا عى سؤال، قال :"لا أعرف الضمانات التي سألتني عنها، ولكننا لا نستطيع ان نرغم اسرائيل على القيام بأي شيء. أميركا ليست هنا لكي نرغم اسرائيل للقيام باي شيء. نحن هنا لنستعمل تأثيرنا ونفوذنا للوصول الى نهاية، وكما قلنا نحن هنا للمساعدة للوصول الى نهاية، والمسألة تعود لكم اي للحكومة وللجميع عندما تكونوا قد سئمتم من هذه المناكفات والمنافسات حيث يصل الجميع الى خلاصة، الى ضرورة فهم أكبر وسلام مع الجيران لكي تكون الحياة أفضل.لسنا هنا لنضع أي مصالح على الارض، نحن لن نقوم بذلك".وهل سيكون هناك عقوبات في حق المسؤولين اللبنانيين، قال براك: "هذا بالتأكيد خارج اطار أي شيء نقوم به. ان في حق المسؤولين اللبنانيين هو موضوع معقد للغاية وهو موجود ومتوتر، وليس قيد التفكير الان.ما نحاول القيام به هو الاتيان بالسلام والاستقرار وليس إضافة رماد أكثر على النار".وقال ردا على سؤال حول صحة "ما قيل عن تسلمه ردودا من ومن الرئيس تتضمن ملاحظات لحزب الله": "لم ار اي ملاحظة من "حزب الله "على الاقل".وردا على سؤال حول الوضع في سوريا ووضع الاقليات ولبنان: قال:" إنتاب الاميركية ازاء كل الاحداث في سوربا قلق كبير وألم وحزن وتعاطف ومساعدة، والاقرار بأن الأطراف الجدد التي تحاول ان تدير البلد كم هو مهم لها استيعاب والحوار مع الاقليات والتنسيق مع الجيران، التي هي اسرائيل ودفع كل هذه القطع سويا سويا، وان نتذكر بانه كانت هنالك 15 عاما من الاعمال الفظيعة التي حصلت قبل وصول الحكومة الحالية في سوريا".وختم براك :" اما الوضع فهو مختلف في لبنان، حيث هناك حكومة موجودة تعمل مع الاقليات ومع ، هناك جيش مستقر ويفهمه الشعب. اما في سوريا فهنالك حكومة جديدة وأقليات وقبائل عاشت معظم طفولتها في الفوضى وغياب الحكومة، وما يحصل هو بسبب مواجهات قبلية وفردية وعائلية، اذا ما يحصل فظيع بالتأكيد ولا يمكن ان نفكر بما يحصل ويجب ايجاد حل سريع له. ولكن هناك حكومة سورية يجب ان تتحمل المسؤولية وجزء من المسؤولية كان لربما عدم نجاح التواصل بين كل هذه المكونات".