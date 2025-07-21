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لبنان

خلال لقائه معه... ماذا تسلّم الموفد الأميركيّ من الرئيس عون؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:13
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إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الموفد الرئاسي الأميركي السفير توم برّاك في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وسلمه باسم الدولة اللبنانية مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 تشرين الثاني 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، خصوصا مرورا بخطاب القسم وذلك حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، وتأكيد مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية. كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة لبنان وكل اللبنانيين.
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