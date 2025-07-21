هلع داخل مدرسة في بعلبك.. هذا ما حصل

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أقدم مجهول على اطلاق النار باتجاه في البزالية -بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة " ".واقتصرت الاضرار على الماديات، الا ان الأمر احدث حالة من الهلع داخل المدرسة.وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات في الحادثة.