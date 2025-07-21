Advertisement

لبنان

هلع داخل مدرسة في بعلبك.. هذا ما حصل

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1394552-638886978611531322.jpg
Doc-P-1394552-638886978611531322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهول على اطلاق النار باتجاه مدرسة المهدي في البزالية -بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

واقتصرت الاضرار على الماديات، الا ان الأمر احدث حالة من الهلع داخل المدرسة. 

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات في الحادثة. 
 
مواضيع ذات صلة
17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة
lebanon 24
21/07/2025 14:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة جوية تستهدف خيام النازحين داخل مدرسة "الموهبين" في حي الشيخ رضوان شمالي غزة
lebanon 24
21/07/2025 14:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام نمساوي: 5 قتلى إثر عملية طعن داخل مدرسة في مدينة غراتس
lebanon 24
21/07/2025 14:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام نمساوي: عملية طعن داخل مدرسة تخلف ضحايا
lebanon 24
21/07/2025 14:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2025-07-21
07:27 | 2025-07-21
07:22 | 2025-07-21
07:17 | 2025-07-21
07:13 | 2025-07-21
07:09 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24