شدد النائب حسين جشي من بلدة الناقورة، على أن زيارة الموفد الأميركي توم إلى تأتي في سياق الضغوط المتجددة لنزع سلاح ، مؤكدًا أن هذا السلاح "ليس محل مساومة"، وأن "من يجب عليه التخلي عن تدخله هو الأميركي نفسه".

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وأضاف النائب جشي: "أخرجوا العدو كما أدخلتموه، وكفّوا شرّه عن شعبنا، وأنهوا تسلطكم وإملاءاتكم على حكومتنا ومؤسساتنا، وعندها فقط يصبح لبنان بخير، فنحن كلبنانيين نتدبر أمرنا، ونعرف ما فيه صلاح بلدنا وحماية وطننا، ولا نحتاج إلى وسيط بيننا".



وانتقد النائب جشي الطريقة التي تعتمدها في المفاوضات، مشيراً إلى أن "الأميركي عندما يفاوض يعتمد سياسة أن يقبض نقدًا، ويقدّم بالمقابل وعودًا، ثم لا يلبث أن يتنصل منها، فهذا نهجه عبر تاريخه، وتحديدًا في عهد إدارة التي ضربت بعرض الحائط العديد من الالتزامات الدولية، ومنها مع الجمهورية الإسلامية عام 2015". وأضاف النائب جشي: "أخرجوا العدو كما أدخلتموه، وكفّوا شرّه عن شعبنا، وأنهوا تسلطكم وإملاءاتكم على حكومتنا ومؤسساتنا، وعندها فقط يصبح لبنان بخير، فنحن كلبنانيين نتدبر أمرنا، ونعرف ما فيه صلاح بلدنا وحماية وطننا، ولا نحتاج إلى وسيط بيننا".وانتقد النائب جشي الطريقة التي تعتمدها في المفاوضات، مشيراً إلى أن "الأميركي عندما يفاوض يعتمد سياسة أن يقبض نقدًا، ويقدّم بالمقابل وعودًا، ثم لا يلبث أن يتنصل منها، فهذا نهجه عبر تاريخه، وتحديدًا في عهد إدارة التي ضربت بعرض الحائط العديد من الالتزامات الدولية، ومنها مع الجمهورية الإسلامية عام 2015".

وحول مطلب نزع سلاح المقاومة وتسليمه إلى الجيش، أوضح النائب جشي "أنهم يريدون اليوم من لبنان أن يتخلى عن سلاح المقاومة بطريقة منمّقة، تحت عنوان تسليم السلاح الاستراتيجي للجيش اللبناني، إلا أنه وفي الحقيقة أن الجيش الوطني يُمنع عليه الاحتفاظ بهذا السلاح، بل المطلوب تدميره كما حصل في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني".



وتابع النائب جشي: "المطلوب إذًا أن يُمنع على جيشنا الوطني امتلاك قوة رادعة كافية، فيبقى الوطن مكشوفًا أمنيًا أمام العدو المجرم والمتوحش، والطامع في أرضنا ومياهنا وثرواتنا، فهل من عاقل يقبل بذلك"؟



وختم جشي مؤكدًا "التمسّك بخيار المقاومة في ظل البلطجة والنفاق الأميركي".