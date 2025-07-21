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لبنان

الاشتراكي يحذّر من إشاعات الفتنة ويدعو لتحكيم العقل

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:12
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 صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:
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"رغم سعي المخلصين، وفي مقدّمتهم الرئيس وليد جنبلاط إلى قطع دابر الفتنة، ومنع انتقال الحوادث الدموية التي شهدتها مدينة السويداء في سوريا، إلّا أنّ البعض لا يزال يحاول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذكاء نار الفتنة من خلال الترويج لأخبار كاذبة عن وجود تحركات مسلحة مشبوهة، أو سقوط ضحايا في هذه المنطقة من لبنان أو تلك.

يجدّد الحزب تحذيره من تداول أخبار كاذبة أو مفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويأمل عدم الأخذ بها، وتحكيم العقل والمنطق، والابتعاد عن الغريزة الإنسانية التي تدفع باتجاه ارتكاب أفعال غير محمودة تسيء إلى السلم الأهلي وتعرّض المجتمع اللبناني إلى الخطر.

إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي يبذل عبر كوادره ومناصريه كافة الجهود لقطع دابر الفتنة التي إن وقعت، لا سمح الله، لن يكون بالمقدور تفادي نتائجها التي ستكون كارثية".
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