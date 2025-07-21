الاشتراكي يحذّر من إشاعات الفتنة ويدعو لتحكيم العقل

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صدر عن مفوضية الإعلام في البيان الآتي:"رغم سعي المخلصين، وفي مقدّمتهم إلى قطع دابر الفتنة، ومنع انتقال الحوادث الدموية التي شهدتها مدينة في ، إلّا أنّ البعض لا يزال يحاول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذكاء نار الفتنة من خلال الترويج لأخبار كاذبة عن وجود تحركات مسلحة مشبوهة، أو سقوط ضحايا في هذه المنطقة من أو تلك.يجدّد الحزب تحذيره من تداول أو مفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويأمل عدم الأخذ بها، وتحكيم العقل والمنطق، والابتعاد عن الغريزة الإنسانية التي تدفع باتجاه ارتكاب أفعال غير محمودة تسيء إلى السلم الأهلي وتعرّض إلى الخطر.إنّ الإشتراكي يبذل عبر كوادره ومناصريه كافة الجهود لقطع دابر الفتنة التي إن وقعت، لا سمح الله، لن يكون بالمقدور تفادي نتائجها التي ستكون كارثية".