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لبنان

بري يترأس الاجتماع المشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:18
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يترأس رئيس مجلس النواب في هذه الأثناء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل النيابية .
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الرئيس بري يترأس في هذه الاثناء اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل النيابية
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