"لقاء سيدة الجبل": لإطلاق مسار تفاوضي مع سوريا الجديدة

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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون، بيانا، قالوا فيه: "يهمّ اللبنانيون اليوم عدم التحاق بدائرة عنف المنطقة، وقد برهنت الاحداث الاخيرة المؤسفة في محافظة وانعكاساتها على لبنان، أن التجربة المرتكزة على العيش المشترك هي أقوى من أي فتنة بسبب استخلاص اللبنانيين لدروس الحرب الداخلية بدليل احتواء احداث والمرج".وطالب "اللقاء"، رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، مجددا، "إطلاق مسار تفاوضي مع الجديدة على قاعدة تكريس معادلة - أوضح صور مقابل أقصى درجات التعاون والتنسيق، تحت عنوان الندية والسيادة الكاملة".ورأى "إن أحداث الساحل السوري وتفجير وتوتر أوضاع السويداء، يفتح شهية البعض للتمسك بالسلاح وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، فـ"اختراع" ذريعة جديدة للتمسك بالسلاح غير الشرعي مرفوض". (الوكالة الوطنية للإعلام)