Advertisement

لبنان

وفود التجار والصناعيين طالبت سلام بدعم عاجل للقطاعات

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1394608-638887037995830725.png
Doc-P-1394608-638887037995830725.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفدا من رؤساء جمعيات التجار في لبنان وتناول البحث اوضاع التجار ومطالبهم، لا سيما موضوع قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.
Advertisement

بلدية طرابلس 

واستقبل الرئيس سلام رئيس واعضاء مجلس بلدية طرابلس برئاسة عبد الحميد كريمة الذي قال:" اطلعنا دولة الرئيس سلام على اوضاع مدينة طرابلس التي لديها مطالب محقة لا سيما بالنسبة لتحسين مرافقها، ووعدنا دولته بوضع هذه المواضيع على جدول اعمال مجلس الوزراء سواء بالنسبة بالنسبة لمجلس ادارة معرض الرئيس رشيد كرامي في طرابلس والمنطقة الاقتصادية ، واكد متابعته الدائمة لأوضاع المدينة وحرصه على موضوع الانماء المتوازن".

جمعية الصناعيين 

كذلك التقى رئيس الحكومة وفدا من جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني الذي قال بعد اللقاء: "زرنا دولة الرئيس، ونقلنا له هموم الصناعيين كما فعلنا عندما زرنا رئيس الجمهورية. ونحن  الآن ندق جرس الإنذار، فالصناعة حملت هموم لبنان في وقت لم يكن هناك قطاع شغال فيه، وهي القطاع الوحيد الذي تمكن خلال الأزمة من الوقوف و"تسيير" البلد".
 أضاف: "وصلنا الأن الى مكان لا نقول فيه اننا تعبنا، ولكن هناك أسبابا تدعونا ليس فقط لحماية الصناعة بل لتخفيف الأعباء عنها. فنحن نمثل قطاعا شرعيا ولكن في هذه الأيام بات الشرعي وللأسف هو الذي يتوجب عليه أن يدفع عن الكل، ونحن لسنا قادرين على هذا الامر، كما اننا غير مستعدين لنخسر الصناعة في لبنان بل نريد المحافظة عليها، وتشجيع الإستثمار في المجال الصناعي، فالصناعة هي سند الاقتصاد الوطني.  وكان دولة الرئيس متفهما وهو سبقنا بالاقتراحات، واتفقنا على وضع خطة لانعاش القطاع الصناعي".
مواضيع ذات صلة
جنبلاط ناقش مطالب القرى والخدمات مع وفود شعبية في قصر المختارة
lebanon 24
21/07/2025 17:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نطالب بتحقيق دولي عاجل في آلية توزيع المساعدات الأميركية الإسرائيلية التي تحولت لأداة قتل للمدنيين
lebanon 24
21/07/2025 17:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة من زحلة: القطاع الصناعيّ أساسيّ ويتطور ويزيد فرص الإستثمار
lebanon 24
21/07/2025 17:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر يصف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب بالهمجية ويطالب بتحرك دولي عاجل
lebanon 24
21/07/2025 17:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:15 | 2025-07-21
10:08 | 2025-07-21
10:05 | 2025-07-21
10:01 | 2025-07-21
09:58 | 2025-07-21
09:55 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24