وفود التجار والصناعيين طالبت سلام بدعم عاجل للقطاعات

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استقبل الدكتور وفدا من رؤساء جمعيات التجار في وتناول البحث اوضاع التجار ومطالبهم، لا سيما موضوع قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.بلدية طرابلسواستقبل الرئيس سلام رئيس واعضاء برئاسة كريمة الذي قال:" اطلعنا سلام على اوضاع مدينة طرابلس التي لديها مطالب محقة لا سيما بالنسبة لتحسين مرافقها، ووعدنا دولته بوضع هذه المواضيع على جدول اعمال سواء بالنسبة بالنسبة لمجلس ادارة معرض الرئيس رشيد كرامي في طرابلس والمنطقة الاقتصادية ، واكد متابعته الدائمة لأوضاع المدينة وحرصه على موضوع الانماء المتوازن".جمعية الصناعيينكذلك التقى رئيس الحكومة وفدا من برئاسة سليم الزعني الذي قال بعد اللقاء: "زرنا دولة الرئيس، ونقلنا له هموم الصناعيين كما فعلنا عندما زرنا رئيس الجمهورية. ونحن الآن ندق جرس الإنذار، فالصناعة حملت هموم لبنان في وقت لم يكن هناك قطاع شغال فيه، وهي القطاع تمكن خلال الأزمة من الوقوف و"تسيير" البلد".أضاف: "وصلنا الأن الى مكان لا نقول فيه اننا تعبنا، ولكن هناك أسبابا تدعونا ليس فقط لحماية الصناعة بل لتخفيف الأعباء عنها. فنحن نمثل قطاعا شرعيا ولكن في هذه الأيام بات الشرعي وللأسف هو الذي يتوجب عليه أن يدفع عن الكل، ونحن لسنا قادرين على هذا الامر، كما اننا غير مستعدين لنخسر الصناعة في لبنان بل نريد المحافظة عليها، وتشجيع الإستثمار في المجال الصناعي، فالصناعة هي سند . وكان دولة الرئيس متفهما وهو سبقنا بالاقتراحات، واتفقنا على وضع خطة لانعاش القطاع الصناعي".