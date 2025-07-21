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لبنان

فضل الله: لتحصين الداخل اللبناني في مواجهة الفتن

Lebanon 24
21-07-2025 | 07:45
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استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدًا من "المؤتمر الشعبي اللبناني" برئاسة المحامي كمال حديد، قدّم واجب العزاء بوفاة والدته السيدة نجاة نور الدين.
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وتم خلال اللقاء التباحث في الأوضاع اللبنانية والإقليمية وسبل حماية الساحة الداخلية من الفتن.

وأشاد فضل الله بمواقف المؤتمر في تعزيز الوحدة، مؤكدًا أهمية التنوع كعنصر قوة إذا أُحسن توجيهه، محذرًا من مخاطر الانقسام الذي يخدم العدو الصهيوني.
 
ودعا إلى التلاقي الحقيقي بين مكونات الوطن وتكاتف الجهود لمنع تصدير الفتن إلى الداخل.

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