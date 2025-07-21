فضل الله: لتحصين الداخل اللبناني في مواجهة الفتن

استقبل العلامة وفدًا من " " برئاسة المحامي ، قدّم واجب العزاء بوفاة والدته السيدة نجاة .

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وتم خلال اللقاء التباحث في الأوضاع والإقليمية وسبل حماية الساحة الداخلية من الفتن.



وأشاد بمواقف المؤتمر في تعزيز الوحدة، مؤكدًا أهمية التنوع كعنصر قوة إذا أُحسن توجيهه، محذرًا من مخاطر الانقسام الذي يخدم العدو .

ودعا إلى التلاقي الحقيقي بين مكونات الوطن وتكاتف الجهود لمنع تصدير الفتن إلى الداخل.