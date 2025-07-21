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لبنان

اجتماع لجنة الصحة العامة يناقش تحسين التغطية الصحية للمضمونين

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:47
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عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، بحضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر والأعضاء النواب.
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وأوضح النائب عبدالله في تصريح صحفي بعد الجلسة: "ناقشنا اليوم مع وزير العمل ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موضوع الخدمات الصحية للمضمونين، مع التركيز على تحسين التغطية الاستشفائية والدوائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالفروقات المالية التي تفرضها بعض المستشفيات".

وأضاف: "تم الاتفاق على ضرورة استعادة التغطية الصحية الكاملة كما كانت قبل الأزمة، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بتحقيق هذا الهدف. كما تمت مناقشة موضوع شمول الأطباء بنظام الضمان الاجتماعي، وسيتم متابعة هذا الملف في جلسات قادمة".

أما وزير العمل محمد حيدر، فأكد ان هذا الموضوع يناقش بعمق وقال ان تغطية الضمان منذ الشهر الماضي بدأت تصبح افضل. ونتوقع ان تصبح التغطية في الأشهر المقبلة أفضل ومن الان حتى آخر السنة، نتمنى ان يغطي الضمان بشكل افضل ومثلما كان عليه قبل الأزمة وهذا بالتعاون بين الجميع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
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