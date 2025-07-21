حديث لبرّاك مع "تلفزيون لبنان"

زار الموفد الرئاسي توك برّاك مقر "تلفزيون " في حيث اجرت معه مديرة الاخبار والبرامج السياسية حديثا مطولا سيتم بثه عند الثامنة والنصف مساء.

Advertisement

وقد رافق برّاك سفيرة الاميركية وكان في استقباله وزير الاعلام ورئيسة مجلس الادارة ونائبة .