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لبنان
حديث لبرّاك مع "تلفزيون لبنان"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-07-2025
|
08:49
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زار الموفد الرئاسي
الاميركي
توك برّاك مقر "تلفزيون
لبنان
" في
تلة الخياط
حيث اجرت معه مديرة الاخبار والبرامج السياسية
دينا رمضان
حديثا مطولا سيتم بثه عند الثامنة والنصف مساء.
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وقد رافق برّاك سفيرة
الولايات المتحدة
الاميركية
ليزا جونسون
وكان في استقباله وزير الاعلام
بول مرقص
ورئيسة مجلس الادارة
اليسار نداف
ونائبة
المدير العام
ندى صليبا
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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