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لبنان

حديث لبرّاك مع "تلفزيون لبنان"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2025 | 08:49
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زار الموفد الرئاسي الاميركي توك برّاك مقر "تلفزيون لبنان" في تلة الخياط حيث اجرت معه مديرة الاخبار والبرامج السياسية دينا رمضان حديثا مطولا سيتم بثه عند الثامنة والنصف مساء.
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وقد رافق برّاك سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون وكان في استقباله وزير الاعلام بول مرقص ورئيسة مجلس الادارة اليسار نداف ونائبة المدير العام ندى صليبا.
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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