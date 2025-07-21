البساط من غرفة طرابلس: الشمال في صلب الخطة الاقتصادية

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عرض دبوسي "المنظومة الوطنية الاقتصادية المتكاملة" والمشاريع الاستثمارية واللوجستية المرتبطة بها، مشددًا على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد. ، أثنى البساط على الدور الريادي لغرفة طرابلس، معتبرًا أن ما أنجزته هو "عمل ممتاز"، ومؤكدًا الوزارة بدعم مشاريعها.



وأشار إلى العمل على ثلاثة محاور: دعم مباشر للغرفة وتسهيل أعمال التجار، إعادة تفعيل ، وتطوير الحرة ومرفأ طرابلس. كما لفت إلى أهمية مطار القليعات كرافعة اقتصادية، وكشف عن خطة متكاملة لإنشاء إهراءات جديدة للقمح، أبرزها في طرابلس. استقبل والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي والتجارة الدكتور عامر البساط، حيث جرى بحث سبل إطلاق مسار جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكة الاقتصادية لدعم مشاريع الغرفة في خدمة التنمية المستدامة.عرض دبوسي "المنظومة الوطنية الاقتصادية المتكاملة" والمشاريع الاستثمارية واللوجستية المرتبطة بها، مشددًا على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد. ، أثنى البساط على الدور الريادي لغرفة طرابلس، معتبرًا أن ما أنجزته هو "عمل ممتاز"، ومؤكدًا الوزارة بدعم مشاريعها.وأشار إلى العمل على ثلاثة محاور: دعم مباشر للغرفة وتسهيل أعمال التجار، إعادة تفعيل ، وتطوير الحرة ومرفأ طرابلس. كما لفت إلى أهمية مطار القليعات كرافعة اقتصادية، وكشف عن خطة متكاملة لإنشاء إهراءات جديدة للقمح، أبرزها في طرابلس.

وفي ملف الأمن الغذائي وإهراءات القمح، أوضح البساط أن "الغرفة قدمت دراسة وخطة متكاملة حول الإهراءات"، مشيرا إلى مسارين تعمل عليهما الوزارة: الأول يتعلق بالإهراءات القديمة في ، وهو موضوع بيئي وإداري وسياسي معقّد لكنه ضمن الأولويات. والثاني إنشاء إهراءات جديدة في مواقع استراتيجية، أبرزها طرابلس والبقاع، لقرب الأولى من المرفأ وإمكانية ربطها بخطوط الترانزيت".



وأشار الى أن زيارته "ليست بروتوكولية، بل تشكل التزاما عميقا وجديا"، مؤكدا "العمل على خطوات ملموسة لجهة الإعلان قريبا عن تشكيل مجالس إدارية لمعرض ومنحه صلاحيات أوسع، وللمنطقة الاقتصادية الحرة وتكليفها بمهام محددة".



وقال: "كذلك حصلنا على تمويل من بقيمة 250 مليون دولار، منها 70 مليونا مخصصة لقروض ميسّرة، وسنعمل على توزيعها بشكل عادل وفعّال".



اضاف: "طرابلس ليست هامشا في الخريطة الاقتصادية، بل هي نبض الاقتصاد وركيزته، وسنثبت بالأفعال، لا بالوعود، أن في قلب الخطة الاقتصادية للدولة".



وأبدى إعجابه بما تقوم به غرفة طرابلس بقيادة دبوسي لما لديها من "رؤى ومشاريع تتلاصق مع نظرتنا الى الأمور الإقتصادية"، مؤكدا أن "الغرفة دائما في المقدمة ونحن نقف وراءها".



بدوره، رأى دبوسي أن زيارة وزير الاقتصاد الى غرفة وطرابلس في هذا التوقيت هي بحد ذاتها "مؤشر أمل وجدية". وقال: "الوزير البساط شخصية إستثنائية ذات خلفية علمية ومهنية متينة، وله نجاحات مثبتة، وتطوع لخدمة كوزير في واحدة من أصعب المراحل. بصراحة، هذه شخصية لا يُطلب منها شيء، لأنها تعرف تماما ماذا يريد هذا الوطن، وتؤمن برسالته، وتدرك أنه رغم نقاط ضعفه وموقعه في منطقة ملتهبة، يمتلك كل مقومات النهوض".



أضاف: "طرابلس قادرة على أن تكون رافعة للاقتصاد الوطني، وهناك إمكانية لتنفيذ مشاريع كبرى بالتعاون مع الوزارة والحكومة".



وختم: "كل هذه المشاريع تبقى مرهونة بإطلاق صيغة وطنية جديدة للبنان، تكون منفتحة على وتبتعد عن العنف والعسكرة، لأن الأمن والاستقرار شرط أساسي لأي نهوض فعلي".