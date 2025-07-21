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لبنان

السنيورة إستقبل السفير المصري

Lebanon 24
21-07-2025 | 09:58
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 استقبل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ظهر اليوم في مكتبه في بلس سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى وكان بحث في الأوضاع الراهنة من مختلف الجوانب، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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