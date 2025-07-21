حملة وزارية ضد الأدوية المزورة والمهربة

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استكمالا لمتابعة ملف الادوية المزورة والمهربة، يعقد وزيرا الصحة العامة الدكتور ركان والاعلام المحامي ، مؤتمرا صحافيا سيطلقان خلاله حملة إعلامية لتوعية المواطنين حول خطورة استهلاك هكذا أدوية لا تخضع لمراقبة وشروط ، ما يعرضها لفقدان جودتها، الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل، في مبنى وزارة الصحة - الطابق الاول.كما سيطلع الوزير ناصر الدين الرأي العام على آخر ما توصلت اله التحقيقات في ملف المتممات الغذائية.