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لبنان

حملة وزارية ضد الأدوية المزورة والمهربة

Lebanon 24
21-07-2025 | 10:42
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استكمالا لمتابعة ملف الادوية المزورة والمهربة، يعقد وزيرا الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين والاعلام المحامي بول مرقص، مؤتمرا صحافيا سيطلقان خلاله حملة إعلامية لتوعية المواطنين حول خطورة استهلاك هكذا أدوية لا تخضع لمراقبة وشروط وزارة الصحة، ما يعرضها لفقدان جودتها، الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل، في مبنى وزارة الصحة - الطابق الاول.
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كما سيطلع الوزير ناصر الدين الرأي العام على آخر ما توصلت اله التحقيقات في ملف المتممات الغذائية.
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