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لبنان

"من حق الشعب الاطلاع عليها".. نائب يطالب بكشف مضمون مذكرة لبنان لبرّاك

Lebanon 24
21-07-2025 | 12:19
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طالب النائب هاكوب ترزيان في بيان، بـ"الإعلان أمام الرأي العام، عن مضمون مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان، وسلمها لبنان اليوم إلى المبعوث الأميركي توماس باراك".
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وذكر ترزيان أنه "من حق اللبنانيين الاطلاع على كامل بنود وتفاصيل الاتفاقية، بما فيها التعهدات والالتزامات اللبنانية وما يسمى الضمانات الدولية الممنوحة للبنان، وذلك من منطلق الشفافية"، وأضاف: "من حق الشعب اللبناني معرفة ما الذي يتم التفاوض حوله، نيابة عنه، خصوصاً مع خطورة الحديث الذي أدلى به باراك في معرض حديثه عن الوضع السوري، وتأكيده العلني أن العدو الغاشم المحتل الكيان الإسرائيلي يفضل رؤية سوريا مجزأة ومنقسمة، بدلا من وجود دولة مركزية قوية تسيطر على البلد، واعترافه بأن الدول القومية القوية تشكل تهديدا، وخصوصا الدول العربية تعتبر تهديدا لإسرائيل، مما يؤكد النوايا التقسيمية الواضحة، المعترف بها علنا من الولايات المتحدة، للكيان النووي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يرفض توقيع معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويرفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
 
وأضاف: "إن الأسلحة التي يراد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مفهوم حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، فهل الكلام يدور عن حصرية السلاح وإقرار استراتيجية وطنية دفاعية تحفظ السيادة اللبنانية وحق الدفاع عن النفس ضد الاعتداءات الإسرائيلية؟ وهل طالب لبنان بنزع السلاح الإسرائيلي الذي يهدد يوميا اللبنانيين ويقصف القرى والبلدات اللبنانية في انتهاك واضح ومتكرر لاتفاق وقف النار؟".

ورفض ترزيان "تغييب ممثلي الشعب عما يتم التفاوض حوله نيابة عنه، وعدم إطلاع النواب على مضمون الورقة"، مطالبا بـ"موقف رسمي واضح مما يتم تداوله، حفاظا على ما تبقى من الشفافية التي تم إعلان وفاتها في التعيينات الإدارية الأخيرة، لا سيما في ما يتعلق بتعيين نائب حاكم مصرف لبنان، عن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية".
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