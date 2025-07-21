"من حق الشعب الاطلاع عليها".. نائب يطالب بكشف مضمون مذكرة لبنان لبرّاك

طالب النائب هاكوب ترزيان في بيان، بـ"الإعلان أمام الرأي العام، عن مضمون مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به ، وسلمها لبنان اليوم إلى المبعوث الأميركي توماس ".

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وذكر ترزيان أنه "من حق اللبنانيين الاطلاع على كامل بنود وتفاصيل الاتفاقية، بما فيها التعهدات والالتزامات اللبنانية وما يسمى الضمانات الدولية الممنوحة للبنان، وذلك من منطلق الشفافية"، وأضاف: "من حق الشعب اللبناني معرفة ما الذي يتم التفاوض حوله، نيابة عنه، خصوصاً مع خطورة الحديث الذي أدلى به باراك في معرض حديثه عن الوضع السوري، وتأكيده العلني أن العدو الغاشم المحتل الكيان يفضل رؤية مجزأة ومنقسمة، بدلا من وجود دولة مركزية قوية تسيطر على البلد، واعترافه بأن الدول القومية القوية تشكل تهديدا، وخصوصا تعتبر تهديدا لإسرائيل، مما يؤكد النوايا التقسيمية الواضحة، المعترف بها علنا من ، للكيان الوحيد في ، الذي يرفض توقيع معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويرفض التعاون مع ".

وأضاف: "إن الأسلحة التي يراد من التخلي عنها هي تلك التي تهدد ، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مفهوم حصرية السلاح في يد ، فهل الكلام يدور عن حصرية السلاح وإقرار استراتيجية وطنية دفاعية تحفظ السيادة وحق الدفاع عن النفس ضد الاعتداءات ؟ وهل طالب لبنان بنزع السلاح الإسرائيلي الذي يهدد يوميا اللبنانيين ويقصف القرى والبلدات اللبنانية في انتهاك واضح ومتكرر لاتفاق وقف النار؟".



ورفض ترزيان "تغييب ممثلي الشعب عما يتم التفاوض حوله نيابة عنه، وعدم إطلاع النواب على مضمون الورقة"، مطالبا بـ"موقف رسمي واضح مما يتم تداوله، حفاظا على ما تبقى من الشفافية التي تم إعلان وفاتها في التعيينات الإدارية الأخيرة، لا سيما في ما يتعلق بتعيين نائب حاكم ، عن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية".