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لبنان

في هذا التاريخ... جلسة نيابية لمناقشة رفع الحصانة والاستماع إلى وزراء سابقين

Lebanon 24
21-07-2025 | 13:03
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإربعاء الواقع فيه 23 تموز 2025 وذلك للإستماع الى الوزراء السابقين للإتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب - نقولا صحناوي - وجمال الجراح ، ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان.
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