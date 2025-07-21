في هذا التاريخ... جلسة نيابية لمناقشة رفع الحصانة والاستماع إلى وزراء سابقين

دعا الى عقد جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإربعاء الواقع فيه 23 2025 وذلك للإستماع الى الوزراء السابقين للإتصالات السلكية واللاسلكية - - وجمال ، ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق .

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