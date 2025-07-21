في الشمال.. توقيف 3 أشخاص نفذوا سرقة على "الشاطئ"

أوقفت دورية من شرطة - ، 3 أشخاص أقدموا على سرقة حقيبة لمواطنين كانوا يُمارسون السباحة على البحري.

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وتبيّن أنَّ الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على هاتف خليوي، مبلغ من المال، وبعض الأغراض الشخصية، وقد جرى تسليم الموقوفين إلى الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.