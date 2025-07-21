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لبنان

في الشمال.. توقيف 3 أشخاص نفذوا سرقة على "الشاطئ"

Lebanon 24
21-07-2025 | 13:51
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أوقفت دورية من شرطة بلدية الميناء - طرابلس، 3 أشخاص أقدموا على سرقة حقيبة لمواطنين كانوا يُمارسون السباحة على الكورنيش البحري.
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وتبيّن أنَّ الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على هاتف خليوي، مبلغ من المال، وبعض الأغراض الشخصية، وقد جرى تسليم الموقوفين إلى الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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