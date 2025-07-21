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لبنان
خلال اجتماع كليمنصو.. ماذا تبلغ جنبلاط من براك؟
Lebanon 24
21-07-2025
|
16:54
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر في الحزب "التقدمي الإشتراكي" قولها إنَّ الموفد الأميركي
توماس براك
شكر الرئيس السابق لـ"الإشتراكي"
وليد جنبلاط
على مواقفه الأخيرة المُتعلقة بالأحداث الدمويَّة الحاصل ةفي
السويداء
، واصفاً إياها بـ"العاقلة والعقلانية".
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وكان
جنبلاط
استقبل
براك
في
كليمنصو
، اليوم، وقد جرى التداول في تطورات
لبنان
والمنطقة.
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