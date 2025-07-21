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لبنان

خلال اجتماع كليمنصو.. ماذا تبلغ جنبلاط من براك؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 16:54
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر في الحزب "التقدمي الإشتراكي" قولها إنَّ الموفد الأميركي توماس براك شكر الرئيس السابق لـ"الإشتراكي" وليد جنبلاط على مواقفه الأخيرة المُتعلقة بالأحداث الدمويَّة الحاصل ةفي السويداء، واصفاً إياها بـ"العاقلة والعقلانية".
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وكان جنبلاط استقبل براك في كليمنصو، اليوم، وقد جرى التداول في تطورات لبنان والمنطقة.
 
 

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