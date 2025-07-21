خلال اجتماع كليمنصو.. ماذا تبلغ جنبلاط من براك؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر في الحزب "التقدمي الإشتراكي" قولها إنَّ الموفد الأميركي شكر الرئيس السابق لـ"الإشتراكي" على مواقفه الأخيرة المُتعلقة بالأحداث الدمويَّة الحاصل ةفي ، واصفاً إياها بـ"العاقلة والعقلانية".

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وكان استقبل في ، اليوم، وقد جرى التداول في تطورات والمنطقة.