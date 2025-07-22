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لبنان

المعركة البرية مستبعدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2025 | 01:15
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رغم أن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة على مستوى التصعيد الميداني، تؤكد مصادر مطلعة أن الحديث عن حرب برية أو اجتياح إسرائيلي واسع للبنان يبقى مستبعدًا في المرحلة الراهنة.
وتشير المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي منهك بشكل كبير بعد أشهر من المعارك المتواصلة في قطاع غزة، وهو يواجه تحديات لوجستية وبشرية كبيرة تُضعف قدرته على فتح جبهة برية جديدة بهذا الحجم.
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وتعتبر المصادر أن التهديدات الإسرائيلية في هذا السياق تندرج أكثر ضمن إطار الضغط النفسي والسياسي، ولا تعكس بالضرورة قرارًا عمليًا بالذهاب نحو اجتياح فعلي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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