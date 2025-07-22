المعركة البرية مستبعدة

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رغم أن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة على مستوى التصعيد الميداني، تؤكد مصادر مطلعة أن الحديث عن حرب برية أو اجتياح إسرائيلي واسع للبنان يبقى مستبعدًا في المرحلة الراهنة.وتشير المصادر إلى أن الجيش منهك بشكل كبير بعد أشهر من المعارك المتواصلة في ، وهو يواجه تحديات لوجستية وبشرية كبيرة تُضعف قدرته على فتح جبهة برية جديدة بهذا الحجم.وتعتبر المصادر أن التهديدات في هذا السياق تندرج أكثر ضمن إطار الضغط النفسي والسياسي، ولا تعكس بالضرورة قرارًا عمليًا بالذهاب نحو اجتياح فعلي.