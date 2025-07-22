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لبنان

الرئيس عون بحث مع لاوندوس مهام المديرية في مكافحة الفساد

Lebanon 24
22-07-2025 | 01:30
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بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، المهام التي تقوم بها المديرية، لا سيّما في مجال مكافحة الفساد.
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