ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والساحلية ،واستقرارها في المناطق الداخلية، ويتشكل الضباب على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة .وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط، تدريجيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بكتل هوائية حارة ورطبة نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية وتزيد الشعور بالحر بخاصة على الساحل ويستمر تأثيرها حتى بداية الأسبوع المقبل.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر : بين 24 و32، بين 20 و 31، بين 18 و 34 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب بدءا من مستويات منخفضة .الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والساحلية واستقرارها في المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة .الخميس:غائم جزئيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح خصوصا شمال البلاد يرتفع معها موج البحر.الجمعة:غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية والساحلية، ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية أحيانا.