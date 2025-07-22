غداً... إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً في هذا التوقيت

Advertisement

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة مـا يلي:"السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الأربعاء 23-7-2025، ستُعقَد جلسة تشريعية عامّة في مجلس النّواب.لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر ، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".