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لبنان

غداً... إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً في هذا التوقيت

Lebanon 24
22-07-2025 | 04:42
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صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلي:
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"السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الأربعاء 23-7-2025، ستُعقَد جلسة تشريعية عامّة في مجلس النّواب.

 لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".

 
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