حملة لدعم المدرسة الرسمية

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دعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، 160 وثانوية رسمية موزعة على المناطق كافة ، إلى الإنضمام للحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية ، وذلك عبر اجتماع عقدته عبر تطبيق تيمز ، في حضور فريق عمل مكتب والمدير العام للتربية الأستاذ ورؤساء الوحدات في الوزارة ورؤساء المناطق التربوية .ومن المتوقع ان يتم إطلاق الحملة المذكورة مطلع العام الدراسي المقبل 2025/2026 .