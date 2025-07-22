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لبنان

حملة لدعم المدرسة الرسمية

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:07
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دعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، 160 مدير مدرسة وثانوية رسمية موزعة على المناطق اللبنانية كافة ، إلى الإنضمام للحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية ، وذلك عبر اجتماع عقدته عبر تطبيق تيمز ، في حضور فريق عمل مكتب الوزيرة والمدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ورؤساء الوحدات في الوزارة ورؤساء المناطق التربوية .
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ومن المتوقع ان يتم إطلاق الحملة المذكورة مطلع العام الدراسي المقبل 2025/2026 .
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