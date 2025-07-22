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لبنان

حملتان لتنظيف نهر فاريا بمشاركة الأهالي

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:55
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نظّمت بلدية فاريا – قضاء كسروان، حملتين متتاليتين  لتنظيف مجرى نهر البلدة، "في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي، بالتعاون مع شباب فاريا وعدد من المجموعات الناشطة في المجتمع المحلي".
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وقالت في بيان:"انطلقت الحملة الأولى في 12 تموز، وتبعتها حملة ثانية في 19 من الشهر نفسه، وشهدتا مشاركة واسعة من المتطوعين الذين عملوا على إزالة النفايات والمخلفات من مجرى النهر وضفافه، مع الالتزام بفرزها وفق المعايير البيئية السليمة.

وأكد المشاركون" أهمية هذه المبادرات في صون الطبيعة وتحفيز المجتمع المحلي، خصوصًا الشباب، على الانخراط في العمل البيئي التطوعي، في خطوة تعكس التزام فاريا بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ على جماله"ا.

 واشار البيان الى ان" هذه الحملات تندرج ضمن خطة البلدية المستمرة للحفاظ على النظافة العامة وتشجيع السلوكيات البيئية الإيجابية بين أبناء البلدة وزوارها".
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