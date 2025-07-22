حملتان لتنظيف نهر فاريا بمشاركة الأهالي

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وقالت في بيان:"انطلقت الحملة الأولى في 12 ، وتبعتها حملة ثانية في 19 من الشهر نفسه، وشهدتا مشاركة واسعة من المتطوعين الذين عملوا على إزالة النفايات والمخلفات من مجرى النهر وضفافه، مع الالتزام بفرزها وفق المعايير البيئية السليمة.وأكد المشاركون" أهمية هذه المبادرات في صون الطبيعة وتحفيز المجتمع المحلي، خصوصًا الشباب، على الانخراط في العمل البيئي التطوعي، في خطوة تعكس فاريا بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ على جماله"ا.واشار البيان الى ان" هذه الحملات تندرج ضمن خطة البلدية المستمرة للحفاظ على النظافة العامة وتشجيع السلوكيات البيئية الإيجابية بين أبناء البلدة وزوارها".