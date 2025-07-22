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لبنان

ماكرون يستقبل سلام الخميس

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:08
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أفادت الـ"ام تي في" أن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة نواف سلام ظهر الخميس في قصر الاليزيه. 
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