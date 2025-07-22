برّاك لمسؤولين لبنانيين: الردّ ناقص

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ الموقف الرسمي اللبناني كان موحّداً، وما سمعه الموفد الأميركيّ توك برّاك في عاد وسمعه في .

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وبحسب المعلومات، قال برّاك لمسؤولين التقاهم، إنّ الردّ اللبناني هو "ردٌ ناقص".