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لبنان

برّاك لمسؤولين لبنانيين: الردّ ناقص

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:17
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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ الموقف الرسمي اللبناني كان موحّداً، وما سمعه الموفد الأميركيّ توك برّاك في بعبدا عاد وسمعه في عين التينة.
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وبحسب المعلومات، قال برّاك لمسؤولين التقاهم، إنّ الردّ اللبناني هو "ردٌ ناقص".
 
 
 
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