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لبنان
سلام استقبل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان
Lebanon 24
22-07-2025
|
07:44
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استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
قبل ظهر اليوم في السرايا المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية
الفرنسية
الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في
لبنان
هيرفيه ماغرو.
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وجرى البحث في مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول
الزمني
المتوقع لإقراره.
كما تناول الاجتماع التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.
واطلع الرئيس سلام على التفاصيل المتعلقة بمشروع اقامة المتحف الأثري لمدينة
بيروت
، الذي سيشاد في ساحة
الشهداء
بوسط العاصمة، والذي صممته الشركة الهندسية
الإيطالية
"Renzo Piano “ ، في حضور
وزير الثقافة
غسان سلامة، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، رئيس
بلدية بيروت
ابراهيم
زيدان،
المدير العام
رئيس مجلس شركة " سوليدير " ناصر الشماع وانطوان شعيا عن شركة الهندسة اضافة الى عدد من المعنيين بالمشروع..
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