سلام استقبل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان

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استقبل قبل ظهر اليوم في السرايا المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو.وجرى البحث في مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول المتوقع لإقراره.كما تناول الاجتماع التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.واطلع الرئيس سلام على التفاصيل المتعلقة بمشروع اقامة المتحف الأثري لمدينة ، الذي سيشاد في ساحة بوسط العاصمة، والذي صممته الشركة الهندسية "Renzo Piano “ ، في حضور غسان سلامة، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، رئيس زيدان،رئيس مجلس شركة " سوليدير " ناصر الشماع وانطوان شعيا عن شركة الهندسة اضافة الى عدد من المعنيين بالمشروع..