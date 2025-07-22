Advertisement

لبنان

الحرارة ستتجاوز الـ37 درجة.. احذروا نشوب الحرائق

Lebanon 24
22-07-2025 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1395052-638887948431231133.png
Doc-P-1395052-638887948431231133.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) في تل عمارة في بيان ارشادي بأن "الطقس في لبنان سيكون حارا أكثر من المعتاد لأيام، مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من حدة الحر ".
Advertisement

وأشارت  إلى أن" درجات الحرارة في البقاع ستسجل نحو 35 درجة حتى يوم السبت 27 تموز، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى 37 درجة، قبل أن تنخفض مجددا إلى نحو 30 درجة".

كما توقعت ان "تكون الرياح شمالية غربية قوية بخاصة خلال فترة بعد الظهر"، وحذرت من أن "مؤشر خطر اندلاع الحرائق سيكون بين متوسط ومرتفع".
مواضيع ذات صلة
هيئة الأرصاد البرتغالية: تسجيل أعلى درجة حرارة في البرتغال هذا الشهر تجاوزت 46 درجة مئوية
lebanon 24
22/07/2025 22:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يستعد لأسبوع لاهب: الحرارة إلى 38 وتحذيرات من حرائق الخميس
lebanon 24
22/07/2025 22:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة حر تشتعل في فرنسا.. درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة
lebanon 24
22/07/2025 22:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستتخطى الـ35 درجة.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
lebanon 24
22/07/2025 22:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-07-22
14:30 | 2025-07-22
14:29 | 2025-07-22
14:25 | 2025-07-22
14:15 | 2025-07-22
13:50 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24