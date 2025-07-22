الحرارة ستتجاوز الـ37 درجة.. احذروا نشوب الحرائق

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أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) في في بيان ارشادي بأن "الطقس في سيكون حارا أكثر من المعتاد لأيام، مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من حدة الحر ".وأشارت إلى أن" درجات الحرارة في ستسجل نحو 35 درجة حتى يوم السبت 27 ، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى 37 درجة، قبل أن تنخفض مجددا إلى نحو 30 درجة".كما توقعت ان "تكون الرياح شمالية غربية قوية بخاصة خلال فترة بعد الظهر"، وحذرت من أن "مؤشر خطر اندلاع الحرائق سيكون بين متوسط ومرتفع".