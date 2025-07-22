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لبنان

بلدية طرابلس تبدأ ترميم مبناها

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:06
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أعلنت بلدية طرابلس في بيان أنها باشرت أعمال الترميم في مبنى البلدية، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وذلك ضمن جهود تحسين المرافق العامة وتحديث البنية الإدارية.
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وفي سياق منفصل، شكرت البلدية وزارة الأشغال على تأمين مادة الزفت، ما أتاح بدء أعمال التزفيت في منطقة التل وعدد من الشوارع الرئيسية في المدينة.
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