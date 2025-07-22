بلدية طرابلس تبدأ ترميم مبناها

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أعلنت بلدية في بيان أنها باشرت أعمال الترميم في ، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل ، وذلك ضمن جهود تحسين المرافق العامة وتحديث البنية الإدارية.وفي سياق منفصل، شكرت البلدية وزارة الأشغال على تأمين مادة الزفت، ما أتاح بدء أعمال التزفيت في منطقة التل وعدد من الشوارع الرئيسية في المدينة.