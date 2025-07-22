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لبنان

افتتاح عيادات تخصصية نقالة لفرسان مالطا برعاية وزير الصحة

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:30
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افتتح وزير الصحة العامة، الدكتور ركان ناصر الدين، أربع عيادات تخصصية نقالة أطلقتها منظمة فرسان مالطا ذات السيادة، في مركزها بمنطقة عين الرمانة، ضمن شبكتها للرعاية الصحية الأولية في لبنان.
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العيادات تشمل خدمات لصحة القلب، الأسنان، الأطفال، والمرأة، وتم تجهيزها بأحدث المعدات، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية ومالتيزر الدولية، لتضاف إلى سبع عيادات متنقلة أخرى منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، خاصة النائية منها.

وأكد الوزير أهمية هذه المبادرة لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة، والتشخيص المبكر، وتقليل الحاجة للاستشفاء، مشيدًا بالشراكة مع منظمة مالطا، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وبدورهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في لبنان.

كما شدد على أهمية القيم الإنسانية والوحدة الوطنية، معتبرًا أن "محبة الوطن هي المدماك الأساسي" لمواجهة التحديات، داعيًا إلى دمج العيادات ضمن بروتوكول الخدمات الصحية الموحد المعتمد من الوزارة لضمان الاستمرارية والتنسيق في تقديم الرعاية.
 
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