افتتاح عيادات تخصصية نقالة لفرسان مالطا برعاية وزير الصحة

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افتتح العامة، الدكتور ركان ، أربع عيادات تخصصية نقالة أطلقتها منظمة فرسان ذات السيادة، في مركزها بمنطقة ، ضمن شبكتها للرعاية الصحية الأولية في .العيادات تشمل خدمات لصحة القلب، الأسنان، الأطفال، والمرأة، وتم تجهيزها بأحدث المعدات، بدعم من ومالتيزر الدولية، لتضاف إلى سبع عيادات متنقلة أخرى منتشرة في مختلف المناطق ، خاصة النائية منها.وأكد الوزير أهمية لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة، والتشخيص المبكر، وتقليل الحاجة للاستشفاء، مشيدًا بالشراكة مع ، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وبدورهم في تحسين جودة في لبنان.كما شدد على أهمية القيم الإنسانية والوحدة الوطنية، معتبرًا أن "محبة الوطن هي المدماك الأساسي" لمواجهة التحديات، داعيًا إلى دمج العيادات ضمن الخدمات الصحية الموحد المعتمد من الوزارة لضمان الاستمرارية والتنسيق في تقديم الرعاية.