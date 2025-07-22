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لبنان

فصائل "التحرير" في لبنان تحث على التحرك لنصرة غزة

Lebanon 24
22-07-2025 | 16:08
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ثمنت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الموقف الصادر عن الدول الـ25، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، والتي طالبت يوم امس الاثنين، بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدةً رفضها لأي محاولات لفرض تغيير ديمغرافي قسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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ورأت قيادة الفصائل في بيان أن هذا الموقف الدولي رغم تأخره، يُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعكس بداية صحوة ضمير أمام هول المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان المجتمع الدولي، وفي طليعته الدول الموقعة على هذا البيان، إلى الإستجابة للحراك الشعبي العالمي المناهض لحرب الابادة الجماعية والتجويع الغير مسبوق الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة، لترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، تبدأ بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على إسرائيل، ومحاسبتها على جرائمها أمام المحاكم والهيئات الدولية المختصة، انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومنعًا لاستمرار منطق الإفلات من العقاب.
ش
كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف تتجاوز حدود الشجب والإدانة، وتتحرك فعليًا ،سياسيًا واقتصاديًا وشعبيًا، نصرةً لغزة ودعمًا لصمود شعب فلسطين في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة ، في الضفة والقدس أيضاً.

وتابع البيان: إن معركة غزة اليوم ليست معركة الفلسطينيين وحدهم، بل هي معركة القيم الإنسانية والعدالة والحق ضد الاحتلال والبطش والعنصرية.
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