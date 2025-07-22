فصائل "التحرير" في لبنان تحث على التحرك لنصرة غزة

Advertisement

ثمنت قيادة فصائل في الموقف الصادر عن الدول الـ25، وفي مقدمتها المتحدة، والتي طالبت يوم امس الاثنين، بوقف فوري للحرب على ، ورفع القيود التي تفرضها سلطات على دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدةً رفضها لأي محاولات لفرض تغيير ديمغرافي قسري في الأراضي المحتلة.ورأت قيادة الفصائل في بيان أن هذا الموقف الدولي رغم تأخره، يُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعكس بداية صحوة ضمير أمام هول المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.وفي هذا السياق، دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، وفي طليعته الدول الموقعة على هذا البيان، إلى الإستجابة للحراك الشعبي العالمي المناهض لحرب الابادة الجماعية والتجويع الغير مسبوق الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة، لترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، تبدأ بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على ، ومحاسبتها على جرائمها أمام المحاكم والهيئات الدولية المختصة، انسجامًا مع مبادئ ، ومنعًا لاستمرار منطق الإفلات من العقاب.كما دعت والإسلامية إلى اتخاذ مواقف تتجاوز حدود الشجب والإدانة، وتتحرك فعليًا ،سياسيًا واقتصاديًا وشعبيًا، نصرةً لغزة ودعمًا لصمود شعب في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة ، في الضفة والقدس أيضاً.وتابع البيان: إن معركة غزة اليوم ليست معركة وحدهم، بل هي معركة القيم الإنسانية والعدالة والحق ضد الاحتلال والبطش والعنصرية.