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لبنان

الداخلية تفتح باب التوظيف لقيادات هيئة إدارة السير

Lebanon 24
23-07-2025 | 01:54
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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أنه "كجزء من المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف حديث للقيادات العليا في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت عن مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 20/3/2025 والمعدل بالقرار رقم 24 تاريخ 27/03/2025، والمعدل أيضاً بالقرار رقم 32 تاريخ 29/05/2025، تدعو اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء المراكز التالية: رئيس مجلس إدارة/مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، عضو مجلس إدارة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات".
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ودعت "الراغبين والراغبات بالترشح الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونيّة لكلّ من وزارة الداخلية والبلديات، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، ومجلس الخدمة المدنيّة".
 
 
وأشارت إلى أن المهلة الأخيرة لاستلام الطلبات في 05/08/2025، مؤكدة أنه يتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة، وسوف يتم التواصل فقط مع المرشحين الذين اجتازوا مرحلة التقييم الرسمي لإجراء المقابلة الشفهية".
 
ولتقديم الطلبات الرجاء الضغط هنا:
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