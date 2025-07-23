الداخلية تفتح باب التوظيف لقيادات هيئة إدارة السير

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أعلنت والبلديات في بيان، أنه "كجزء من المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف حديث للقيادات في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت عن بقراره رقم 1 تاريخ 20/3/2025 والمعدل بالقرار رقم 24 تاريخ 27/03/2025، والمعدل أيضاً بالقرار رقم 32 تاريخ 29/05/2025، تدعو اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء المراكز التالية: رئيس مجلس إدارة/مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات".ودعت "الراغبين والراغبات بالترشح الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونيّة لكلّ من وزارة الداخلية والبلديات، ومكتب لشؤون التنمية الإداريّة، ومجلس الخدمة المدنيّة".