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لبنان

الأسمر: الرد اللبناني يساير "الحزب"... ونطالب بجدول زمني واضح لتسليم السلاح

Lebanon 24
23-07-2025 | 02:08
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 انتقد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر الموقف الرسمي اللبناني من ورقة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، معتبرا أنه "يتماهى مع توجهات حزب الله لناحية عدم تحديد سقف زمني لتسليم سلاحه".
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وأكد الأسمر في حديث الى "صوت كل لبنان" أنّ "القوات اللبنانية عاتبة على الرد اللبناني من منطلق حرصها على الدولة"، معربا عن "خشيته من تفاقم الأمور وصولا الى تجدد الحرب في حال استمرار حال المراوغة القائمة".
 
 
وشدد على أنّ "المطلب الأساسي هو تسليم السلاح وحصره كليا بيد الدولة اللبنانية فقط"، معتبرا أن "الدولة تساير حزب الله، ما يعني أنّ الكلمة النهائية لا تزال بيد الحزب".

وقال: "نحتاج الى شجاعة من الحكومة والدولة اللبنانية لكي تقول الأمر لها"، محذرا أنّ "ترك الأمور مفتوحة على مصراعيها وعدم حصر المسألة بجدول زمني سيضع لبنان في مهب الريح".

ورأى الأسمر أنّ "حزب الله لم يعد قادرا على مواجهة اسرائيل ،وقدراته العسكرية أصبحت ضعيفة جدا ،وبالتالي فإن سلاحه لن يردع اسرائيل"، متسائلا:" طالما هذا السلاح لم يعد مجديا فلصالح من نقوم بشراء الوقت؟".

وأكد أن "الجمهورية القوية تتوافق مع رئيس الجمهورية على كل ما قاله في خطاب القسم"، مضيفا: "نريد تجنيب البلاد أي انزلاق أمني لكن الأمور تحتاج للتصرف كدولة بحزم وجدية، الفرصة لقيام الدولة مع  الرئيس والحكومة جديّة، لكن تنقصهما الشجاعة لوضع جدول زمني، والقول نحن الدولة ونريد بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية سواء على الحدود الجنوبية أو الحدود مع سوريا".
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