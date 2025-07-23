لقاء روحي جامع في دار الفتوى بمشاركة السفير السعودي

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وصل السفير السعودي وليد إلى دار في ، حيث كان في استقباله مفتي طرابلس والشمال طارق إمام، إلى جانب أمين الفتوى الشيخ بلال البارودي.وعُقد لقاء موسّع انضم إليه عدد من المرجعيات الروحية، من بينهم المطرانان إدوار وأفرام كرياكوس، ورئيس العلوي، وممثلون عن المطران يوسف سويف، والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، والمحكمة الجعفرية.ويُعقد في هذه الأثناء اجتماع روحي الفتوى بمشاركة السفير بخاري، في إطار تعزيز الحوار والتلاقي بين المكونات في المدينة.