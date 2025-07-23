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لبنان
لقاء روحي جامع في دار الفتوى بمشاركة السفير السعودي
Lebanon 24
23-07-2025
|
04:10
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وصل السفير السعودي وليد
بخاري
إلى دار
الفتوى
في
طرابلس
، حيث كان في استقباله مفتي طرابلس والشمال
الشيخ محمد
طارق إمام، إلى جانب أمين الفتوى الشيخ بلال البارودي.
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وعُقد لقاء موسّع انضم إليه عدد من المرجعيات الروحية، من بينهم المطرانان إدوار
ضاهر
وأفرام كرياكوس، ورئيس
المجلس الإسلامي
العلوي، وممثلون عن المطران يوسف سويف، والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، والمحكمة الجعفرية.
ويُعقد في هذه الأثناء اجتماع روحي
في دار
الفتوى بمشاركة السفير بخاري، في إطار تعزيز الحوار والتلاقي بين المكونات
الدينية
في المدينة.
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