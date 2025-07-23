بخاري زار طرابلس وعقد لقاء في دارة القاضي كمال الدين

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شارك السفير السعودي وليد عبد الله بخاري،في فطور صباحي استضافه فيه القاضي الشرعي الشيخ سمير كمال الدين في دارته في . وقد حضر اللقاء أبناء المضيف عبد الله ومحمد رضوان كمال الدين.وشارك في اللقاء مفتي الشيخ زيد محمد بكار زكريا، القاضي وسام السمروط، الشيخ الدكتور أحمد المزوق، الشيخ الدكتور أحمد الأمين (عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)، الشيخ الدكتور سعد الدين الكبي، الشيخ سامر شحود، الحاج طلال المرعبي، محمد طلال المرعبي، وسام الرمش، الشيخ عماد السبسبي، الشيخ خضر محمد، الشيخ وليد إسماعيل، الشيخ خالد إسماعيل، الشيخ بلال حدارة، الشيخ لقمان خضر، ورواد .وناقش الحضور خلال اللقاء المستجدات على الساحتين الإسلامية والوطنية، مؤكدين على ضرورة تحلي المرجعيات بالحكمة والمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وسوريا.