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لبنان
بخاري زار طرابلس وعقد لقاء في دارة القاضي كمال الدين
Lebanon 24
23-07-2025
|
05:29
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شارك السفير السعودي وليد عبد الله بخاري،في فطور صباحي استضافه فيه القاضي الشرعي الشيخ سمير كمال الدين في دارته في
طرابلس
. وقد حضر اللقاء أبناء المضيف عبد الله ومحمد رضوان كمال الدين.
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وشارك في اللقاء مفتي
عكار
الشيخ زيد محمد بكار زكريا، القاضي وسام السمروط، الشيخ الدكتور أحمد المزوق، الشيخ الدكتور أحمد الأمين (عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)، الشيخ الدكتور سعد الدين الكبي، الشيخ سامر شحود، الحاج طلال المرعبي، محمد طلال المرعبي، وسام الرمش، الشيخ عماد السبسبي، الشيخ خضر محمد، الشيخ وليد إسماعيل، الشيخ خالد إسماعيل، الشيخ بلال حدارة، الشيخ لقمان خضر، ورواد
الحجار
.
وناقش الحضور خلال اللقاء المستجدات على الساحتين الإسلامية والوطنية، مؤكدين على ضرورة تحلي المرجعيات
الدينية
بالحكمة والمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها
لبنان
وسوريا.
سلطان
زار سفير
المملكة العربية السعودية
لدى لبنان وليد بخاري السيد توفيق سلطان في دارته في الميناء، في حضور
المدير العام
للنقل البحري مدير مرفا طرابلس احمد تامر ورئيس بلديه الميناء عبد الله كباره والرئيس السابق للبلديه عبد
القادر
علم الدين.
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