الدفاع المدني: 106 مهمات خلال ال24 ساعة الماضية

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أفادت بأن عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 106 مهمات إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 77: اعشاب:40،احراج:3، كهرباء3، اشجار مثمرة :1، آليات:2، نفايات:4، مؤسسات:2، منازل:8انقاذ:2، خيم:1، سيارة جراء الفصف:1-اسعاف: 27: حالات طارئة:13، حوادث سير:4، نقل مرضى:10-خدمات عامة:8-سلامة عامة:4