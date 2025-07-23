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لبنان
الدفاع المدني: 106 مهمات خلال ال24 ساعة الماضية
Lebanon 24
23-07-2025
|
05:31
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أفادت
المديرية العامة للدفاع المدني
بأن عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 106 مهمات إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:
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-إخماد حرائق: 77: اعشاب:40،احراج:3، كهرباء3، اشجار مثمرة :1، آليات:2، نفايات:4، مؤسسات:2، منازل:8
انقاذ:2، خيم:1، سيارة جراء الفصف:1
-اسعاف: 27: حالات طارئة:13، حوادث سير:4، نقل مرضى:10
-خدمات عامة:8
-سلامة عامة:4
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