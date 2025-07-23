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لبنان
الجيش يوقف 25 سورياً في كفرسلوان.. و3 مطلوبين في وادي الجاموس
Lebanon 24
23-07-2025
|
07:02
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صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
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"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من
مديرية المخابرات
منازل مطلوبين في بلدة
كفرسلوان
–
بعبدا
، وأوقفت 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي
اللبنانية
بطريقة غير شرعية.
كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة
وادي الجاموس
–
عكار
، وأوقفت المواطنين (خ.ع.) و(ع.ع.) و(م.ع.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص".
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