الجيش يوقف 25 سورياً في كفرسلوان.. و3 مطلوبين في وادي الجاموس

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في بلدة – ، وأوقفت 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي بطريقة غير شرعية.كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة – ، وأوقفت المواطنين (خ.ع.) و(ع.ع.) و(م.ع.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".