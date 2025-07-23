Advertisement

لبنان

الجيش يوقف 25 سورياً في كفرسلوان.. و3 مطلوبين في وادي الجاموس

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1395530-638888762370550035.jpg
Doc-P-1395530-638888762370550035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة كفرسلوانبعبدا، وأوقفت 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة وادي الجاموسعكار، وأوقفت المواطنين (خ.ع.) و(ع.ع.) و(م.ع.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قوة من الجيش نفذت مداهمة في بلدة وادي الجاموس وأوقفت مطلوباً بعدة مذكرات
lebanon 24
23/07/2025 15:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات دهم وتوقيف... الجيش يوقف 22 مطلوبا
lebanon 24
23/07/2025 15:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوب بجرم السرقة وضبط مواد مخدّرة في بياقوت
lebanon 24
23/07/2025 15:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المناطق.. الجيش يوقف مطلوبين بتهم خطف وإطلاق نار
lebanon 24
23/07/2025 15:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:29 | 2025-07-23
08:18 | 2025-07-23
08:17 | 2025-07-23
08:15 | 2025-07-23
08:03 | 2025-07-23
07:55 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24