جعجع بعد لقائه جنبلاط: الله يقدّم اللّي فيه الخير

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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي في كليمنصو، رئيس ، يرافقه النائب ، وبحضور عضو كتلة اللقاء النائب .وخلال اللقاء جرى البحث في آخر التطورات السياسية في والمنطقة.وبعد اللقاء قال : "كانت جلسة مثمرة ومفيدة من النواحي كافة، مضيفاً، "الله يقدّم اللّي فيه الخير" خصوصًا في المرحلة التي وصل إليها البلد".