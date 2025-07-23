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لبنان

جعجع بعد لقائه جنبلاط: الله يقدّم اللّي فيه الخير

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:18
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يرافقه النائب ملحم رياشي، وبحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور.
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وخلال اللقاء جرى البحث في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء قال جعجع: "كانت جلسة مثمرة ومفيدة من النواحي كافة، مضيفاً، "الله يقدّم اللّي فيه الخير" خصوصًا في المرحلة التي وصل إليها البلد".
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