بيان من الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان.. هذا مضمونه

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توجهت لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في في بيان" بخالص الشكر والإمتنان إلى على قراره التاريخي برد وابطال الطعن المقدم على غير السكنية، الذي ظل يعتبر ظلمًا مستمرًا منذ عهود".كما تقدمت "بالشكر الجزيل لجميع الأعضاء الذين عملوا بإخلاص من أجل تحقيق العدالة، وامتناننها لكل من ساهم في رفع هذا الظلم عن كاهل المالكين عموما ومالكي الأماكن غير السكنية خصوصا"، واكدت"السعي لمزيد من التعاون لتحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية في بلادنا".