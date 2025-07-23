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لبنان

بيان من الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان.. هذا مضمونه

Lebanon 24
23-07-2025 | 08:29
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توجهت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في بيان" بخالص الشكر والإمتنان إلى المجلس الدستوري اللبناني على قراره التاريخي برد وابطال الطعن المقدم على قانون الإيجارات غير السكنية، الذي ظل يعتبر ظلمًا مستمرًا منذ عهود".
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كما تقدمت "بالشكر الجزيل لجميع الأعضاء الذين عملوا بإخلاص من أجل تحقيق العدالة، وامتناننها لكل من ساهم في رفع هذا الظلم عن كاهل المالكين عموما ومالكي الأماكن غير السكنية خصوصا"، واكدت"السعي لمزيد من التعاون لتحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية في بلادنا".
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