في عيترون- الزقاق.. الجيش ازال سواتر ترابية رفعها العدو ّ

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ازالت جرافة تابعة للجيش تؤازرها قوة عسكرية الخرق الذي جرى منذ يومين في بلدة حيث عمد جيش العدوّ إلى رفع سواتر ترابية المؤدي إلى جبل الباط وتحديداً في منطقة الزقاق.وعملت جرافة الجيش على رفع السواتر وازالة اثار الخرق المعادي .