Advertisement

لبنان

في عيترون- الزقاق.. الجيش ازال سواتر ترابية رفعها العدو ّ

Lebanon 24
23-07-2025 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1395577-638888828085192699.png
Doc-P-1395577-638888828085192699.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ازالت جرافة تابعة للجيش تؤازرها قوة عسكرية الخرق الإسرائيلي الذي جرى منذ يومين في بلدة عيترون حيث عمد جيش العدوّ إلى رفع سواتر ترابية على الطريق المؤدي إلى جبل الباط وتحديداً في منطقة الزقاق. 
Advertisement

وعملت جرافة الجيش على رفع السواتر وازالة اثار الخرق المعادي .

 
مواضيع ذات صلة
الجيش وبمرافقة قوات الطوارئ الدولية تقدّم عند أطراف بلدة عيترون حتّى مفترق العريض - الباط وقد عمل على إزالة السواتر التي أقامها العدوّ الإسرائيليّ على طريق الزقاق - الباط
lebanon 24
23/07/2025 21:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تستحدث خندقا وترفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية بميس الجبل
lebanon 24
23/07/2025 21:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوات العدو الإسرائيلي تواصل استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية في منطقة "كروم الشراقي" في بلدة ميس الجبل
lebanon 24
23/07/2025 21:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش أزال السواتر الترابية في محيط بئر شعيب في بليدا
lebanon 24
23/07/2025 21:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2025-07-23
14:20 | 2025-07-23
14:12 | 2025-07-23
14:00 | 2025-07-23
13:55 | 2025-07-23
13:49 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24