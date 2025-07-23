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لبنان

تأجيل المؤتمر الصحافي في وزارة المهجرين غداً

Lebanon 24
23-07-2025 | 08:53
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اعلنت وزارة المهجرين تأجيل المؤتمر الصحافي غداً في الوزارة، بين الوزير كمال شحادة والرئيس التنفيذي لشركة Lexzur الى موعد يحدد لاحقاً.
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